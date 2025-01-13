Dereboyu'nda Yürek Burkan Manzara

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13/01/2025

Dereboyu'nda Yürek Burkan Manzara

Haber Kıbrıs ÖZEL


Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden biri olan Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu), bu sabah yürek burkan bir manzaraya sahne oldu. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, onlarca sahipsiz köpeğin aç ve susuz bir şekilde sokaklarda dolaştığı görüldü.

Görüntüler, bölgedeki hayvanların yaşam mücadelesini gözler önüne sererken, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını da ortaya koyuyor. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarının durumu daha da vahim bir hal alıyor.

Hayvanseverler, sahipsiz köpeklerin artan sayısına ve yaşam koşullarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Sokak hayvanlarının açlık ve susuzlukla mücadele ettiğine vurgu yapan hayvanseverler, yerel yönetimlerden ve toplumdan daha duyarlı olmalarını bekliyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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