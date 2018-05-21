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Dereboyu’ndan bisikletler geçecek

Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Bisiklet Turu organize ediliyor

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21/05/2018

Dereboyu’ndan bisikletler geçecek
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Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Bisiklet Turu organize ediliyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, tur, 27 Mayıs Pazar günü, saat 08.00’de, Mehmet Akif caddesi (Dereboyu) Cafe Pascucci önünden başlayacak.

 

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TAGS: bisiklet, dereboyu, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu, bisiklet turu, haber kıbrıs
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