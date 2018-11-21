HABER KIBRIS

Dereboyu’nun göbeğinden korku dolu anlar

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21/11/2018

Dereboyu’nun göbeğinden korku dolu anlar

Haber Kıbrıs- Özel

Dereboyu’nun göbeğinde saat 19.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü eski Corner Pub’ın yerine açılan Karma Pub’ın içerisine girdi.  Öğrenilen bilgiye göre 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kaldırıldı. Haber Kıbrıs’a konuşan bir vatandaş kaza sırasında Karma Pub’ın yan tarafında bir cafede yemek yediklerini ve kaza yapan aracın 5 cm ile yanlarından geçtiğini kaydetti. Polis ekipleri olay yerinde. Öte yandan Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden olan Dereboyun’nda bu denli bir kazada can kaybının olmaması şan olarak yorumlanıyor.  

 

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TAGS: Dereboyu’nun göbeğinden korku dolu anlar, haber, kıbrıs,
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