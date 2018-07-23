Dereceler 46’yı gösterdi

Lefkoşa’da bir vatandaş aracının sıcaklık göstergesini sosyal medyada paylaştı. Aracın göstergesi 46 dereceyi gösteriyor. Öte yandan uzmanlar özellikle yaşlı ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın uyarısında bulunuyor. Hava tahmin raporuna göre, 21-27 Temmuz döneminde hava açık ve az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek