Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından organize edilen “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışması sonucunda seçici kurul tarafından seçilen eserlerin sergileneceği sergi 5 Mart Salı günü açılacak.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların 5 Mart Salı günü Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde sergileneceği belirtildi.

İki kategoride gerçekleştirilen “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışmasının birinci kategorisinde millî mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflar, ikinci kategorisinde ise millî mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilecek olan fotoğraflar olacak.

Bunlar arasında eski mevziler, hendekler, tüneller, sığınaklar, tarihi yerler, eski binalar, sokaklar, millî mücadele yıllarında kullanılan araç ve gereçlerden çekilmiş fotoğraflar bulunuyor.

İki kategoride gerçekleşen fotoğraf yarışmasının “yeni çekilen fotoğraflar” kategorisinde beş kişilik seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenler ödüllendirilecek.

Ödül kazanamayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine katılım belgesi verilecek.

“Eski fotoğraflar” kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek.

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulunun belirlediği seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflarda dereceye giren 1’inciye 3.000 TL, 2'nciye 2.000 TL ve 3'üncüye 1.000 TL para ödülü verilecek. Yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon takdim edilecek.

TARİHE TANIKLIK EDENLER MÜCADELE YILLARINI TASVİR EDECEK

YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türkü’nün yıllarca yaşam mücadelesi verdiği bu topraklarda her türlü zorluğa karşı verdiği destansı mücadelenin fotoğraflarla tasvir edilerek anlatılmasının,geleceğin mimarı olan gençlerin geleceklerini şekillendirmesi nedeniyleçok önemli bir işlevi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özkul, “Tarihe tanıklık edenlerin, tarihi fotoğraflarla tarihi gözler önüne sermelerinin ve anlatmalarının çok büyük bir önemi vardır” dedi.

İki ayrı kategoride yapılan fotoğraf yarışmasının amacının millî mücadele tarihi hakkında o günleri gözlemleyen fotoğraf sanatçılarının yardımıyla görsel malzemeler toplayıp bunları 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacak olan YDÜ Eğitim Vakfı bünyesindeki Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi aracılığıyla en doğru şekilde gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, böylece Adanın sosyal, siyasi, ekonomik tarihini ona tanıklık edenlerin yardımıyla geleceğe en doğru şekilde aktarmanınhedeflendiğini kaydetti.