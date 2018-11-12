Lefkoşa dün çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.Her yıl Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen “Lefkoşa Türkcell ile Koşuyor Maratonu” dün gerçekleştirildi. Bu yıl “LTB Paylaşım Mutfağı” yararına düzenlenen yoğun katılımın olduğu maratonda dereceye girenlere ödülleri bu akşam verilecek.

Ödül töreni saat 19.00’da Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak.Dün gerçekleştirilen Halk Koşusuna Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başta olmak üzere siyaset dünyasından önemli isimler de katıldı. Kurum, kuruluş, dernek, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen maratona, kariyerlerini Türkiye’de sürdüren Buray, Türkiye’de pek çok ünlüye spor eğitmenliği yapan Sami Hamidi ve Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden, Türk pop müziği sanatçısı ve oyuncu Cem Belevi de destek verdi.Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, maratondan elde edilen tüm gelirin Paylaşım Mutfağına bağışlanacağını belirterek, maratona katkı koyan herkese teşekkür etti.

Maratondan elde edilen gelir her yıl farklı bir amaç için kullanılıyor.

Bu yıl elde edilecek gelir ile ihtiyaçlı bireylere her gün bir öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na yemek dağıtım aracı alınacak.