Dereceye girerek madalya kazandılar
07/01/2023
İstanbul Tuzla'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerinde yarışan Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri dereceye girerek madalya kazandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “23-25 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Tuzla'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerinde yarışan Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri dereceye girerek madalya kazandı. Haydarpaşa öğrencilerini, Müdüre Meltem Adalı’yı ve emeği geçen öğretmenleri kutlarım.” ifadelerine yer verdi.