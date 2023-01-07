Dereceye girerek madalya kazandılar

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07/01/2023

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Dereceye girerek madalya kazandılar

İstanbul Tuzla'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerinde yarışan Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri dereceye girerek madalya kazandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “23-25 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Tuzla'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerinde yarışan Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri dereceye girerek madalya kazandı. Haydarpaşa öğrencilerini, Müdüre Meltem Adalı’yı ve emeği geçen öğretmenleri kutlarım.” ifadelerine yer verdi.

07/01/2023 21:38
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TAGS: Dereceye girerek madalya kazandılar
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