Dereliköylü: Kırsal kesim arsaları gençlere dağıtılmalı!

Başbakan Ersin Tatar, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ve azalarını kabul etti. Başbakanlık’ta bugün yapılan görüşmede Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, köyün sorunlarını Başbakan Ersin Tatar’a aktardı. Görüşme sonrası kişisel sosyal medya hesabından Başbakan Tatar ile görüşmelerini değerlendiren Dereliköylü, köyde alt yapısı hazır olan kırsal kesim arazilerinin gençlere tahsis edilmesi yönünde talepte bulduklarını belirtti.

Günden güne köylerde genç nüfusun azaldığına dikkat çeken Dereliköylü, “Gençliğimiz göç ediyor. En yakın zamanda çalışmaların başlamasını istiyoruz” dedi.