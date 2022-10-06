Dergi pozlarıyla olay oldu

Hala çalışan en yaşlı süper model Carmen Dell'Orefice, 91 yaşında olmasına rağmen, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtlayan dergi pozlarıyla gündemde.

Dünyanın çalışan en yaşlı süper modeli Carmen Dell'Orefice, 91 yaşında. Moda ikonu, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu, verdiği üstsüz dergi pozuyla kanıtladı.

İlk kez 16 yaşında Vogue dergisine poz veren Dell'Orefice, 75 yıl sonra New You dergisine verdiği pozla gündemde.

Derginin ekim sayısı için objektif karşısına geçen tecrübeli model, çıplak bedenini bir örtüyle kapatarak poz verdi.

Dell'Orefice ayrıca, 1974'te Vogue'un kapağında yer alan ilk Afrikalı-Amerikalı model olarak tarih yazan 69 yaşındaki moda yıldızı Beverly Johnson ile birlikte derginin kapağını süslüyor.

Ünlü fotoğrafçı Fadil Barisha’nın objektifine poz veren 91 yaşındaki Dell'Orefice, gençliğini nasıl koruduğunu anlatırken, kızına gösterdiği 'sevgi' ve 'ilgiyi' kendisine de gösterdiğinden emin olduğunu söyledi.

“Erkekler ve kadınlar kendilerine bakmalı ve sevmeli. Güzelliği sürdürmenin sırlarından biri, bir bebeğe yaptığının aynısını kendine yapmaktır” diyen süper model, “Bebekleri sevgiyle beslersiniz. İşte bu, kendimize de yapmamız gerek şey; beslemek, sevmek, o enerjiyi vermek” ifadesini kullandı.

3 Haziran 1931’de New York’ta dünyaya gelen Dell'Orefice, 13 yaşında modelliğe adım attı. 15 yaşında Vogue dergisiyle saati 7,5 dolara modellik anlaşması imzaladı.

Yıllar içinde Vanity Fair ve Harper's Bazaar dergileri için de poz veren Dell'Orefice,1953’te Ford adlı modellik ajansına girdi, 1959’da modellikten emekli oldu. 20 yıl sektörden uzak kaldı ve 1978’de moda dünyasına geri döndü. Pek çok büyük markanın reklam yüzü oldu.

Ünlü modele göre kariyeri bundan sonra daha iyi ilerledi. 2015 yılında ​​New You'ya verdiği röportajında, “Son 25 yılda, uzun kariyerim boyunca çıktığımdam daha fazla dergi kapağına çıktım” demişti.

Üç kez evlenen Dell'Orefice’in ilk evliliğinden bir kızı var.

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06/10/2022 22:03