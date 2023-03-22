Derin dondurucu yangına sebep oldu…

Yenierenköy’de İnönü Caddesi üzerinde dün 18.00 sıralarında, Cenap Kızılbora’ya ait evin bahçesinde ambar olarak kullanılan binada, muhtemelen faal durumdaki derin dondurucunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, ambarda muhafaza edilen derin dondurucu, yirmi balık oltası, zeytin toplama makinesi, altı bidon 20 kilogramlık zeytin yağı ve muhtelif mutfak malzemesi yanarak zarar gördü.

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22/03/2023 09:18