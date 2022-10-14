Derin dondurucunun motoru kısa devre yaptı, yangın çıktı

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14/10/2022

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Derin dondurucunun motoru kısa devre yaptı, yangın çıktı

Alayköy’de bugün öğlen saat 13.23’te bir evin mutfak kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye Şubesi ile Alayköy Belediyesi ekipleri, yangına müdahale etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, derin dondurucunun motorunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangında bir klimanın iç ünitesi, fırın ve ocak tamamen, buzdolabı, davlumbaz, su sebili, kısmen yandı.

Duman nedeniyle tüm evin duvarları ve muhtelif eşyalar islendi.

 

 

14/10/2022 22:36
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TAGS: Derin dondurucunun motoru kısa devre yaptı, yangın çıktı
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