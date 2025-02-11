Derin kırışıklıklara yol açan 4 büyük hata: Harvardlı uzmanlar açıkladı

Cildi yaşlandıran en büyük hatalardan birinin güneş kremi kullanmamak olduğunu ifade eden Harvardlı uzmanlar, güneş kremiyle korunmayan bir yüzde kaz ayaklarının belirginleşebileceğini belirtti.

Harvard Health, şapka takmanın kaz ayaklarını engellemeye yardımcı olduğunu çünkü gözleri kısmayı azaltarak ince çizgilerin oluşumunu engellediğini belirtiyor.

Stres faktörünün de cilt üzerinde kötü sonuçlar yarattığının belirtildiği raporda; öfke, üzüntü ve kaygı gibi duyguların yol açtığı yüz ifadelerinin, kaz ayaklarını derinleştirebileceği vurgulandı.

Raporda, sigara içmenin de cilt sağlığı için oldukça yanlış bir davranış olduğu belirtildi. Sigara, cilde giden kan akışını azaltarak ve kolajen ile elastini parçalayarak kaz ayaklarının gelişimini hızlandırır.

Peki kırışıklıkları nasıl önleyebilirsiniz? Harvard Health Publishing'in Cilt Bakımı ve Onarımı Özel Sağlık Raporu'nda, akneden rosaceaya kadar pek çok yaygın cilt sorununa yönelik bilimsel olarak onaylanmış tedavi yöntemleri paylaşıldı.

Uzmanlar, sağlıklı bir cilt bakımı için şu adımları öneriyor:

Nazikçe cilt temizliği yapın.

Düzenli olarak nemlendirici kullanın.

Her gün güneş kremi uygulayın. (en az SPF 30 olmalı)

Antioksidan ürünleri tercih edin.

Hafif bir şekilde eksfoliyasyon yapın.

Harvard Health, bu 5 adımın uygulanmasının genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olabileceğini belirtiyor.