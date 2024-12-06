Derin Öksüz’ün hayat öyküsünü konu alan belgesel gösterildi

Kas ve epilepsi hastası genç iletişimci Derin Öksüz’ün hayat öyküsünü konu alan belgeselin gösterimi dün akşam yapıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) farkındalık projesi kapsamında hazırladığı belgeselin gösterimi, saat 18.00’de Rüstem Kitabevi’nda yer aldı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, BRTK Müdürü Meryem Özkurt ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına BRTK’ye duyarlılığı ve hassasiyeti için teşekkür ederek başladı. Tatar, Derin Öksüz’ü ve ailesini de tebrik de etti.

BRT’nin Kıbrıs Türk halkının değerlerini ve mücadelesini aktardığını ifade eden Tatar, “Bizi biz yapan değerlerimizdir, birbirimize sahip çıkmamızdır.” dedi.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt konuşmasının başında, tüm BRT ekibine ve kendilerini Derin Öksüz ile tanıştıran TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya teşekkür etti.

“Pes etmemek gerekiyor.” diyen Özkurt, Derin Öksüz’ün çoğu gencin başaramadığını başardığını kaydetti. BRT’nin bir aile olduğunu belirten Özkurt, Derin Öksüz’ün de BRT ekibinde yer aldığını anlattı. Derin Öksüz’ün herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Özkurt, belgeselin yönetmeni Vasfi Kuni’ye de teşekkür etti.

BRTK Eğitim ve Kültür Yayınları Amiri ve Proje Koordinatörü Betül Arslan Akkuş da konuşmasında, Derin Öksüz ile tanışmasını ve Öksüz’ün hayatının belgesel olma hikayesini anlattı.

Öksüz’ün hayatının film gibi olduğunu belirten Akkuş, belgeselin daha çok çocuğun, gencin ve ailenin ışığı olmasını temenni etti.

Belgeselin Yönetmeni Vasfi Kuni, Derin Öksüz’ün hayatının örnek ve ışık tutacak nitelikte olduğunu belirterek, BRT ailesi olarak bu işe girdiklerini anlattı.

Belgesele sponsor olan Grand Pasha Otel’in Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Oskay, hayatın insanlara sınavlar sunduğunu ve bazılarının bu zorlukları fırsata çevirerek hayata meydan okuyabildiğini anlattı.

Derin Öksüz’ün enerjisinin çok yüksek olduğunu kaydeden Oskay, onun hikayesinin kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirtti ve Öksüz ile gurur duyduklarını ekledi.

Derin Öksüz ise konuşmasında, gösterime katılanlara ve projede katkısı olanlara teşekkür etti.

Öksüz, belgeselde hayatında karşılaştığı engeller ve zorlukların konu alındığını belirterek bu farkındalık projesinin engelliler konusunda toplum bilincini artırmasını diledi.

Öksüz, ailesi ile dostlarına da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından belgesel izlendi.