Derinya Sınır Kapısı açılmaya hazır hale geldi.Gazimağusa halkı kapının açılmasını bekliyor. Gazimağusada vatandaşlar özellikle dövizin yükselmesiyle birlikte geçişlerin ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağına olan inançlarını dile getirdiler..

Mağusa İnisiyatifi Sözcüsü Dr.Okan Dağlı da konuyla ilgili BRT'ye değerlendirmede bulundu.

Okan Dağlı; büyük uğraşlar sonunda artık belli bir noktaya gelindiğini belirterek, özellikle BM'ye daha önce yaptıkları çağrıyı yineledi ve " Bu kapı açılırken karşılıklı işbirliği ile açılması gerekir "dedi.