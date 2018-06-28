Derinya Sınır Kapısı Arapsaçı

1 Temmuz'da açılması planlanan Derinya Sınır Kapısı arapsaçına döndü.

Derinya Kapısı’nın açılması için gerekli çalışmaların Güney Kıbrıs tarafında neredeyse tamamlandığı belirtilirken Kuzey'de ise park yeri, karakol ve benzeri bina yapımıyla yol, telekomünikasyon ve su altyapısı için 18 Temmuz'a kadar ihale teklifi kabul edileceği açıklanmıştı.

RUMLAR AÇILIŞI ERTELEMEK İSTİYOR

Derinya sınır kapısının açılmasının ertelenmesi konusunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de ileteceklerini ifade eden Sözde “Maraş Belediyesi”nin Başkanı Aleksis Galanos,Kapalı Maraş'taki Derinya Halk Plajı'na sadece Kıbrıslı Türk ve Türkerin alınmasının iki tarafı yakınlaştırma çabalarına ters olduğu için bunu düşündüklerini kaydetti.

Dağlı: "Gecikme Türk tarafının isteksizliğinden"

Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Dağlı, Derinya ve Aplıç Kapılarının bu yıl içinde açılmasının zor olduğunu, gecikmenin Türk tarafının isteksizliğinden kaynaklı olduğunu belirtmişti.

Rum Lider Nikos Anastasiades ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında 16 Nisan'da yapılan akşam yemeğinde Derinya kontrol noktasının 1 Temmuz'a kadar potansiyel olarak hazır olabileceğini söylenmişti.