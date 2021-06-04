Derinya Sınır Kapısı'nda Basına Engel

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bu sabahtan itibaren yeniden geçişlere açıldı.

Derinya Kara Sınır Kapısı’nda geçişleri görüntülemek isteyen MHA ekibine izin verilmedi. Saatlerce bekletilen basın ekibinin görüntü almasına izin verilmedi.

Öte yandan Derinya Kara Sınır Kapısındaki Sigorta Bölümü'nde sistem arızası gerekçesi ile gelen araçlar geri gönderildi.

Kaynak: MHA

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04/06/2021 11:20