Derinya sınır kapısında uyuşturucudan 2 tutuklu...

Gazimağusa’da Derinya Kara Geçiş Kapısı’nda uyuşturucu bulundu ve 2 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün gece kullanımlarındaki araçla Güney Kıbrıs'tan gelip KKTC’ye geçiş yapan İ.Ş. (E-27) ve T.Ş.’nin (E-20) şüpheli hareketleri sonucu, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Söz konusu şahısların üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 320 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 63 kağıt parçası tespit edilerek emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.