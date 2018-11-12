Derinya ve Aplıç kapıları açılıyor

Gazimağusa bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç kapıları bugün eşzamanlı olarak saat 12.00’de karşılıklı geçişlere açılacak.

Bu iki kapı ile birlikte KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının sayısı 9’a yükselecek.Her iki kapının açılışında tören düzenlenmeyecek.

Kıbrıs’ta, 1974’ten 23 Nisan 2003 öncesine kadar, Ledra Palace, Beyarmudu ve Akyar sınır kapılarından çok sınırlı olarak geçişler yapılabiliyordu.Bakanlar Kurulu’nun 21 Nisan 2003’te aldığı karar uyarınca Ledra Palace sınır kapısı ile Beyarmudu sınır kapısı 23 Nisan 2003’te karşılıklı geçişlere açıldı.

Gazimağusa’daki Akyar kapısında ise altyapı eksikliklerinin tamamlanmasıyla serbest geçişler 26 Nisan 2003’ten itibaren başladı.

Ardından10 Mayıs 2003’te Metehan,31 Ağustos 2005’te Bostancı, 3 Nisan 2008’de Lokmacı ve 14 Ekim 2010’da Yeşilırmak kapıları geçişlere açıldı.