Derinya ve Aplıç kapıları ile ilgili yeni açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Derinya ve Aplıç sınır kapılarındaki altyapı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kısa süreli çalışmaların ardından geçici altyapısı hazırlanan Derinya ve Aplıç sınır kapıları, 12 Kasım 2018’de karşılıklı yaya ve araç geçişine açıldığı belirtilerek “Geçen süre içerisinde kapılardan karşılıklı geçişlerde yoğunluk yaşanmış ve geçiş noktalarının kuzeyindeki altyapı yetersizliği göze çarpmıştır.”denildi

Bakanlık açıklamasında,“Söz konusu kapılarda kalıcı altyapı ile ilgili ihale süreci tamamlanmış, her iki kapıda da inşaat çalışmalarına başlanmış ve takriben iki ay sonra çalışmaların tamamlanması öngörülmüştür. Bu doğrultuda Derinya ve Aplıç sınır kapılarındaki yapılar ekte bulunan görsellerde olduğu gibi görünecektir.” ifadeleri kullanıldı.