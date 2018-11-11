HABER KIBRIS

Derinya ve Aplıc sınır kapıları yarın açılıyor

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11/11/2018

Derinya ve Aplıc sınır kapıları yarın açılıyor
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TAGS: Derinya, Aplıc, sınır kapıları
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