Derinya ve Aplıç Sınır Kapılarına Elektronik Malzeme Alımı İhalesine Çıkıldı

Derinya ve Aplıç bölgelerine açılacak yeni sınır kapılarına elektronik alt yapı ve malzeme alımı için ihaleye çıkıldı.

Merkezi İhale Komisyonu’nun açtığı ve 4 Temmuz’da kapanacak elektronik malzeme alımı ihalesinde,Derinya için 695 bin TL, Aplıç için ise 861 bin TL’lik bedel öngörülüyor.

Başbakanlık’tan elde edilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın park yeri, karakol ve bina yapımı ihalesi için yaptığı çalışma Merkezi İhale Komisyonu’nda inceleniyor. İnceleme tamamlandıktan sonra ihaleye çıkılacak.

Sivil hizmet görevlisi alımı için çalışma yapılan iki sınır kapısına polis personel alımı yetkisinin de çıktığı belirtildi. Başbakanlık Merkezi Mevzuat Dairesi’nin hazırladığı yeni Polis Sınav Tüzüğü’nün ay sonu tamamlanmasının ardından polis alımı için münhal açılacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis, 16 Nisan’daki buluşmalarında, Derinyave Aplıç kapılarının en kısa zamanda açılması konusunda mutabakata varmıştı.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında halen 1’i Mağusa, 1’i Beyarmudu, 1’i Yeşilırmak, 1’i Bostancı ve 3’ü de Lefkoşa’da olmak üzere 7 sınır kapısı bulunuyor.