Derinya yol çalışmalarındaki dördüncü etap tamamlandı
Derinya yolunun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamındaki çalışmaların dördüncü etabının tamamlandığı belirtildi.
14/02/2024
Derinya yolunun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamındaki çalışmaların dördüncü etabının tamamlandığı belirtildi.
Haravgi gazetesi çalışmalar kapsamında 9 kilometrelik yolun döşenmesi ve asfaltlanmasının tamamlandığını yazdı.
Çalışmaların 900 bin Euro’ya mal olduğunu yazan gazete Derinya-Sotiras ve Derinya-Frenarus yollarının da iyileştirileceğini belirtti.