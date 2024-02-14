Derinya yol çalışmalarındaki dördüncü etap tamamlandı

Derinya yolunun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamındaki çalışmaların dördüncü etabının tamamlandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi çalışmalar kapsamında 9 kilometrelik yolun döşenmesi ve asfaltlanmasının tamamlandığını yazdı.

Çalışmaların 900 bin Euro’ya mal olduğunu yazan gazete Derinya-Sotiras ve Derinya-Frenarus yollarının da iyileştirileceğini belirtti.