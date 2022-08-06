Derinya’daki “anti işgal” eylemi bu akşam

Sözde “Maraş Belediyesi” Derinya’daki kültür merkezinde bu akşam “geleneksel anti işgal” etkinliği düzenliyor.

Alithia ve diğer gazeteler bu akşam saat 10.30’da başlayacak etkinliğe Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılmayacağını, onun yerine konuşmasını Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in okuyacağını, sözde “Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun da konuşma yapacağını yazdı.

-Dışişleri Bakanı’nın açıklaması Rum basınında

Gazeteler Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, kapalı Maraş’ın KKTC’nin parçası olduğu açıklamasını okurlarına yorumlu başlıklarla aktardılar.

Alithia “Sözde ‘Dışişleri Bakanı’ Yine Kışkırtıyor… ‘Maraş İşgal Bölgelerine Ait’… Sözde ‘Dışişleri Bakanı’ Dün Yayımladığı Açıklamada Kapalı Maraş İşgal Bölgelerine Dahil Olduğunu Savundu” başlığını kullandı.

Haravgi “Maraş’ın Geleceğine Kıbrıslı Türkler Karar Verecek” ve Fileleftheros “Maraş’ı İşgal Bölgelerinin Bir Bölgesi Gösteriyor”

Bu habere tepkiniz:



06/08/2022 12:48