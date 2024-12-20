Derinya’daki ara bölgede Rum çiftçiler ile UNFICYP mensupları arasında gerginlik yaşandı

Derinya’da “Kaminia” bölgesindeki ara bölgede bu sabah Kıbrıslı Rum çiftçiler ile BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) mensupları arasında gerginlik yaşandığı haber verildi.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Rum çiftçilerin başka bir çiftçiye tarlasını sürmesi için yardım etmek amacıyla söz konusu bölgeye gittikleri, ancak Barış Gücü mensuplarının çiftçilerin söz konusu alana geçişine izin vermemesi üzerine UNFICYP mensupları ile çiftçiler arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Haberinde olayla ilgili videoya da yer veren haber sitesinde, çiftçilerin traktörleriyle söz konusu alana yaklaşmaya çalıştıkları ancak UNFICYP araçları tarafından önlerinin kesildiği kaydedildi.

Çiftçilerin Barış Gücü'nün tutumundan şikayetçi olduğu, Barış Gücü'nün ise güvenlik sebeplerine atıfta bulunduğu ifade edildi.