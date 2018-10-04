Derinya’nın açılması en erken Kasım’da

Kıbrıs Haber Ajansı (KHA), Kıbrıs’ın kuzeyinde hala yapılması gereken hazırlıkları olduğa dikkat çekerek, Derinya ve Lefke geçiş noktalarının açılışı, Türk askeri mevziinin Derinya’dan kaldırılır kaldırılmaz en erken Kasım başı olabileceğini yazdı.

KHA’nın güvenliği kaynaklara dayandırdığı haberde, Derinya’daki geçiş noktası için önümüzdeki haftaya kadar Kıbrıs Elektrik Kurumu’ndan elektrik alınacağı bildirdi. Kıbrıs Rum tarafı geçiş noktalarını açmaya hazır olduğunu yazan gazete, Lefke’de gerekli olan teknik çalışmaları bitmediğine işaret etti. Hazırlıkların tamamlanması ise Kasım ayının başını bulacağı bildirildi.

KHA’nın haberinin devamı şu şekilde; Söz konusu kaynak Kıbrıs Rum tarafının, yetkililerle koordinasyon çerçevesinde iç görüşmeler yaptığını, buna benzer bir görüşmenin de bu sabah Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis’in ofisinde gerçekleştiğini belirtti.

Türk mevzii konusuyla ilgili olarak aynı kaynak, Türk tarafının mevzii kaldıracağına ilişkin şu ana kadar bir belirti olmadığını kaydetti; Derinya’daki geçiş noktasının açılabilmesi için askeri mevziinin kaldırılmasının gerektiğiyle ilgili iki taraf arasında bir anlaşma olduğunu hatırlattı.

Aynı kaynak, “Durumu takip ediyoruz ve biz hazırız. Siyasi istekliliğimiz vardır. Diğerinden (Kıbrıslı Türklerden) de siyasi isteklilik olursa ilerleyeceğiz. Biz devletin çeşitli dairelerinden geçiş noktalarında görevlendirilecek personel için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz, koordinasyon vardır” dedi.

Söz konusu kaynak ayrıca, Birleşmiş Milletler ve adadaki Barış Gücü’nün (UNFICYP) durumun farkında olduklarına dikkati çekti, “Sürekli temastayız. Birbirimize bilgi veriyoruz ve Kıbrıslı Türklerin açısında hala beklemede olan konular olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique geçen hafta KHA’na, misyon önceliğinin ara bölgeden geçenlerin güvenliğini sağlamak olduğunu belirtmişti