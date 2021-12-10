Derman Atik yine bir ilki başardı

Ülkemiz tiyatrosunun duayenlerinden Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik yine bir ilki gerçekleştirerek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Atik; Avrasya Tiyatrolar Birliği ortak projesi kapsamında İstanbul Maltepe Belediye Tiyatrosu’nda “Şerefine İnsanoğlu” adlı oyunun yönetmenliğini yaptı.

Toygun Orbay’ın kaleme aldığı, Ortadoğu’da yaşanan olaylarla ilgili evrensel savaş karşıtlığına ışık tutulan “Şerefine İnsanoğlu” oyunu Maltepe Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye taşınırken yönetmenliğini Derman Atik üstlendi.

Çalışmalarına pandemi nedeniyle zoom üzerinden başlanan oyunun provalarına ise 29 Kasım 2021 tarihinde Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde devam edildi. 10 gün boyunca yoğun bir tempoyla gerçekleştirilen provaların ardından oyunun prömiyeri 2022 yılının Ocak ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik “Bu çalışmada yer almak beni çok gururlandırdı. Öncelikle ülke tanıtımı adına ardından da şahsım adına yurt dışında ilk defa yönetmenlik yapan birisi olarak bu bana büyük gurur verdi. Sanat yoluyla tanıtımımıza büyük bir katkıda bulunduğumu düşünüyorum” dedi.

“Şerefine İnsanoğlu” oyunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerinde sahneleneceği gibi Avrasya Tiyatrolar Birliği’ne üye 7 ülkede de (Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye) gösterime girecek.

Bilindiği üzere 2.’si düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde 7 ülke bir araya gelerek Avrasya Tiyatrolar Birliği Kuruluş Protokolü’nü imzalarken, ülkemiz adına da Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik imza atmıştı. Şu anda 7 üyesi bulunan Avrasya Tiyatrolar Birliği 23 ülkede çalışmalarını sürdürmekte.

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10/12/2021 15:27