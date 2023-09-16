Derne kenti, Daniel fırtınası felaketinde kaybolanları arıyor

Şehrin boşaltılması beklenirken Birleşmiş Milletler ‘felaketin boyutunun halen tam olarak bilinmediğini’ açıkladı.

Libya’da sağlık görevlileri ve gönüllüler, Daniel Kasırgası ve şehri kasıp kavuran büyük sel felaketinin ardından dün de anne ve babaların çığlıkları arasında Derne'de binlerce kayıp kişiyi arama çalışmalarına devam etti. Libyalılar, hayatta kalanları aramak ve enkaz altından kurbanların cesetlerini çıkarmak için çalışan uluslararası arama kurtarma ekiplerinin görevini kolaylaştırmak amacıyla Derne'yi tahliye etmeye yönelik bir karar alınmasını bekliyor. Felaket kurbanları ve kayıp kişilerin sayısına ilişkin çelişkili veriler mevcut. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün yaptığı açıklamada, kaynaklarına göre hastanelerde 3 bin 922 ölümün kaydedildiğinin tespit edildiğini bildirdi. IOM Libya ofisi, son insani koşullarla ilgili raporlara göre, kuzeydoğu Libya'nın en çok etkilenen bölgelerinde 38 bin 640'tan fazla insanın yerinden edildiğine dikkat çekti.

Bu bağlamda Konut ve Kamu Hizmetleri Projeleri Uygulama Ajansı’nın el-Cebelu’l Ahdar Ofisi tarafından dün yayınlanan ön raporda şu ifadeler yer aldı:

“Etkilenen bölgelerde sel ve su baskınları sonucu hasar gören ev sayısının yaklaşık beş bin olduğu tahmin ediliyor. Acil bakım ve rehabilitasyon gerektiren 35 kilometrelik yol ve 20 kilometrelik ana yağmur suyu drenajı da hasar gördü. Yer altı kuyularının doldurulması sonucu su şebekeleri çöktü ve bu da etkilenen belediyelerin birçok bölgesinde içme suyunun kesintiye uğramasına yol açtı.”

Libyalı gözlemcilere göre kent sakinlerinin ve binlerce Libyalının Derne'ye akınının yabancı askeri ve teknik ekiplerin çabalarını engellediği yönündeki haberler ışığında Derne’de yaşayanların tahliye süreciyle ilgili henüz resmi bir karar verilmedi.

Diğer yandan hükümet raporlarında enkaz altından kurtarılanların sayısının 512 kişiye çıktığı belirtildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Libya'ya yönelik yardım operasyonlarından sorumlu Tamer Ramazan dün yaptığı açıklamada, ‘enkaz altındakilere sağ olarak ulaşma umudunun hâlâ var olduğunu’ söyledi.

Ülkede iktidar mücadelesi veren iki hükümet arasındaki siyasi bölünme göz önüne alındığında, mağdurlar veya kayıp kişiler hakkında hâlâ ortak veya nihai istatistikler mevcut değil. Çoğunluğu Doğu Libya hükümetine bağlı olan yetkililerin İçişleri Bakanlığı'na ulaşan raporlarına göre toplam ölü sayısının 3 bin 65, kayıp sayısının ise 4 bin 226 olduğu ifade ediliyor.

Ancak Libya Kızılayı, 11 bin kayıp kişinin yanı sıra ölü sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını, yedi bin yaralının ve bir o kadar da enkaz altında mahsur kalan kişinin bulunduğunu bildirdi. Libya Kızılayı’na göre yaklaşık 30 bin kişi ise başka bölgelere göç etti.

Ülkenin doğusunu vuran sel felaketi iki askeri tugayı birleştirdi. Söz konusu iki tugay Mareşal Halife Hafter'in oğlu Saddam'ın komuta ettiği Libya Ulusal Ordusu’na (LUO) ait Tarık bin Ziyad Tugayı ve Mahmud Hamza'nın liderliğindeki 444. Tugay.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ise Derne'yi vuran Daniel Kasırgası felaketiyle ülkenin tek başına başa çıkamayacağına inanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdullah Bathiliy, ‘bu zor dönemde Libya'ya destek olmak için arama kurtarma ekipleri, çeşitli ekipman ve yardım gönderen’ ülkelere övgüde bulundu. Bathiliy, Libya halkının bu yıkıcı trajedi karşısında birlik, şefkat ve kararlılığın en büyük örneklerini verdiğini söyledi.

Libya’da sağlık görevlileri ve gönüllüler, Daniel Kasırgası ve şehri kasıp kavuran büyük sel felaketinin ardından dün de anne ve babaların çığlıkları arasında Derne'de binlerce kayıp kişiyi arama çalışmalarına devam etti. Libyalılar, hayatta kalanları aramak ve enkaz altından kurbanların cesetlerini çıkarmak için çalışan uluslararası arama kurtarma ekiplerinin görevini kolaylaştırmak amacıyla Derne'yi tahliye etmeye yönelik bir karar alınmasını bekliyor. Felaket kurbanları ve kayıp kişilerin sayısına ilişkin çelişkili veriler mevcut. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün yaptığı açıklamada, kaynaklarına göre hastanelerde 3 bin 922 ölümün kaydedildiğinin tespit edildiğini bildirdi. IOM Libya ofisi, son insani koşullarla ilgili raporlara göre, kuzeydoğu Libya'nın en çok etkilenen bölgelerinde 38 bin 640'tan fazla insanın yerinden edildiğine dikkat çekti.

Bu bağlamda Konut ve Kamu Hizmetleri Projeleri Uygulama Ajansı’nın el-Cebelu’l Ahdar Ofisi tarafından dün yayınlanan ön raporda şu ifadeler yer aldı:

“Etkilenen bölgelerde sel ve su baskınları sonucu hasar gören ev sayısının yaklaşık beş bin olduğu tahmin ediliyor. Acil bakım ve rehabilitasyon gerektiren 35 kilometrelik yol ve 20 kilometrelik ana yağmur suyu drenajı da hasar gördü. Yer altı kuyularının doldurulması sonucu su şebekeleri çöktü ve bu da etkilenen belediyelerin birçok bölgesinde içme suyunun kesintiye uğramasına yol açtı.”

Libyalı gözlemcilere göre kent sakinlerinin ve binlerce Libyalının Derne'ye akınının yabancı askeri ve teknik ekiplerin çabalarını engellediği yönündeki haberler ışığında Derne’de yaşayanların tahliye süreciyle ilgili henüz resmi bir karar verilmedi.

Diğer yandan hükümet raporlarında enkaz altından kurtarılanların sayısının 512 kişiye çıktığı belirtildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Libya'ya yönelik yardım operasyonlarından sorumlu Tamer Ramazan dün yaptığı açıklamada, ‘enkaz altındakilere sağ olarak ulaşma umudunun hâlâ var olduğunu’ söyledi.

Ülkede iktidar mücadelesi veren iki hükümet arasındaki siyasi bölünme göz önüne alındığında, mağdurlar veya kayıp kişiler hakkında hâlâ ortak veya nihai istatistikler mevcut değil. Çoğunluğu Doğu Libya hükümetine bağlı olan yetkililerin İçişleri Bakanlığı'na ulaşan raporlarına göre toplam ölü sayısının 3 bin 65, kayıp sayısının ise 4 bin 226 olduğu ifade ediliyor.

Ancak Libya Kızılayı, 11 bin kayıp kişinin yanı sıra ölü sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını, yedi bin yaralının ve bir o kadar da enkaz altında mahsur kalan kişinin bulunduğunu bildirdi. Libya Kızılayı’na göre yaklaşık 30 bin kişi ise başka bölgelere göç etti.

Ülkenin doğusunu vuran sel felaketi iki askeri tugayı birleştirdi. Söz konusu iki tugay Mareşal Halife Hafter'in oğlu Saddam'ın komuta ettiği Libya Ulusal Ordusu’na (LUO) ait Tarık bin Ziyad Tugayı ve Mahmud Hamza'nın liderliğindeki 444. Tugay.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ise Derne'yi vuran Daniel Kasırgası felaketiyle ülkenin tek başına başa çıkamayacağına inanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdullah Bathiliy, ‘bu zor dönemde Libya'ya destek olmak için arama kurtarma ekipleri, çeşitli ekipman ve yardım gönderen’ ülkelere övgüde bulundu. Bathiliy, Libya halkının bu yıkıcı trajedi karşısında birlik, şefkat ve kararlılığın en büyük örneklerini verdiğini söyledi.