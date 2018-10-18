Dernek başkanı isyan etti, yardımları açıkladı

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay, Kültür Dairesi’nin derneklere yardım tüzüğü kapsamında verilen yardımları açıkladı

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 2018 yılında Kültür Dairesi’nden Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında yapılan yardımları gözler önüne serdi.

Dernek başkanı Tünay, bir çok tabela derneğine yardım yapıldığını ancak 6 kez KKTC’yi yurt dışında temsil eden, ülkede daha önce yapılmayan korolar festivali yapan Çağdaş Müzik Derneği’ne ise bir kuruş yardım yapılmadığını açıkladı.

Tünay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerimiz yanında, sosyal sorumluluk projelerimizle, Türk müziğine hizmetlerimiz karşılığında aldığımız ödülümüzle , Kosova , Çorlu , Antalya , Londra , Ankara ve Bakü konserlerimizle , 1 TL bile devlet katkısı almadan ülkemize kazandırdığımız ve günün sonunda Vakıflar İdaresi'ne kalacak olan 200,000 TL değerindeki yuvamız Çağdaş Müzik Derneği Sanat Merkezi'mizle, ortopedik engellilerin yaşamlarına dikkat çekmek adına Lefkoşa, Mağusa, İskele, Güzelyurt, Girne ile Londra'da gerçekleştirdiğimiz konserlerimizle ve Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz KKTC I. Uluslararası Türk Müziği Festivali'mizle 5 yıldır ülkemizde kültür ve sanata hizmet ediyoruz.

Tabela derneği olmaktan uzak yapmış olduğumuz faaliyetlerimize karşılık, Kültür Dairesi'nin güzel sanatlarla ilgili derneklere yardım tüzüğü kapsamında dağıtılan 1 Milyon TL’den almayı hak etmediğimiz tarafımıza bildirilmiştir. 2018 Yılına ait projeleriyle bu yardımdan almayı başaran dernek ve birlikleri kutlar güle güle harcamalarını dileriz. 1 Milyon TL’nin dağıtımını gerçekleştiren Kültür ve Sanat Kurulu üyelerine de teşekkür ederken , başkanlığını yürüttükleri veya yönetimlerinde yer aldıkları derneklere ve birliklere de kaç TL yardımda bulunduklarını şeffaf bir şekilde belirtmelerini rica ederiz.

Derneklere yapılan veya yapılmayan yardımların ayrıntılı gerekçelerini , kültür sanat kurulundaki üyelerin hangi projelere onay verip vermediklerini , şeffaf bir şekilde isimleriyle birlikte kamuoyuyla paylaşılmasını arzu ettiğimizi tüm halkımıza saygılarımızla duyururuz.”

İşte 2018’de Kültür Dairesi’nden yardım alan dernekler: