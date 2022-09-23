'Dernek Dayanışma Güz Festivali' düzenleniyor

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği, 2 Ekim Pazar günü İskele Makenzi plajında “Dernek Dayanışma Güz Festivali” düzenliyor.

Farklı derneklerin bir araya gelerek kaynaşması ve ürünlerini satma imkânı bulması amacıyla düzenlenecek olan etkinliğin gelirinin bir kısmı sokak hayvanlarını koruma ve destekleme amaçlı kullanılacak.

Etkinlikte gösteri yapmak isteyen genç yeteneklere de yer verilecek.

Etkinliğe katılmak isteyen gençlerin 26 Eylül saat 18.00 e kadar, stant başvurusu yapmak isteyen derneklerin de 28 Eylül saat 18:00e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedefliyor.

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23/09/2022 14:59