Derrick Köhn, Young Boys maçını işaret etti

Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn burada ilk açıklamalarını yaptı. Köhn, kulübe verdiği röportajda top sürmeyi seven, atletik, hızlı bir oyuncu olduğunu söyledi.

Kiralık olarak Werder Bremen'in yolunu tutan Derrick Köhn, Alman ekibinde ilk açıklamalarını yaptı.

"YENİDEN EVİMDE OLMAKTAN MUTLUYUM"



Werder Bremen forması giymek için sabırsızlandığını aktaran Köhn, "Burada, yeniden evimde olmaktan mutluyum. Galatasaray'da çok fazla deneyim kazandım. Güzel bir dönemdi. Werder'in ilgisini duyduğumda buraya gelmeyi gerçekten istedim çünkü burası harika bir kulüp. Aklımda hiçbir soru işareti yoktu. Yeşil formayı giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"SANIRIM İÇİMDEKİ ÇOCUK ÇIĞLIK ATIYOR"



Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Alman futbolcu, "Geçen hafta Galatasaray'da çocukluk hayalimi gerçekleştirip Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı yakaladım. Artık Bundesliga hayalimi gerçekleştirmek çok güzel. Yani harika iki hafta geçirdim. Sanırım içimdeki çocuk çığlık atıyor" ifadelerini kullandı.

"TOP SÜRMEYİ SEVEN, ATLETİK, HIZLI BİR OYUNCUYUM"



"Kendinizi nasıl bir oyuncu olarak tanımlarsınız?" sorusuna cevap veren Köhn, "Savunmayı seviyorum fakat aynı zamanda hücum aksiyonlarını da seviyorum. Gol atmak ve asist yapmayı da... Top sürmeyi seven, atletik, hızlı bir oyuncuyum" sözlerini sarf etti.

Hücumda oynamasının kendisini rahat hissettirdiğini bildiren oyuncu, "Hücumda oynamanın bana çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hannover'da da böyle oynuyordum ve kendimi çok rahat hissediyordum" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARI VE ŞEHRİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"



Son olarak Werder Bremen'deki hedefleri sorulan Derrick Köhn, "Güçlü yönlerimi takıma kazandırmak ve takımla çok iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Werder Bremen'in çok fazla potansiyeli var. Taraftarları ve şehri mutlu etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.