Dershane, etüt, özel ders ve kurs faaliyetleri durduruldu!

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda bazı ek tedbir uygulanacağını açıkladı.

Alınan kararlar çerçevesinde Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin 31/12/2020-18/01/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) durduruldu.

Bu tarihler arasında uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin sınavları Covid-19 tedbirleri alınmak şartı ile yapılabilecektir.

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30/12/2020 16:01