Dersimiz: Aşk-ı Memnu

Dünyada izlenme rekorları kıran yerli yapım diziler, Türkçeye ilgiyi artırdı. Özellikle Latin Amerika’da dizi replikleri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle Arjantin’de, özel bir müfredatla Türkçe 101 dersi verilmeye başlandı. (OZAN ÖMER KADÜKER / Milliyet)

ABD’den Rusya’ya, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya dünyanın dört bir tarafında yayınlanan Türk dizileri ve oyuncuları büyük ilgi görüyor. Bugün gelinen noktada 150’yi aşkın ülkede 100’den fazla Türk dizisi yayınlanıyor. Pandemiyle birlikte daha da talep görmeye başlayan Türk dizilerinin çoğu reyting rekorları kırıyor. Bu durum milyonlarca dolarlık dizi ihracatının yanı sıra Türkiye’nin tarihi ve kültürünün dünyaya tanıtılmasının önünü açıyor. Dizilerin çekildiği yerleri görmek için Türkiye’yi ziyaret edenler hatta Türkçe öğrenmek isteyenler bile var. Öyle ki Türk dizi ve film sektörüne ilginin yoğun olduğu ve neredeyse televizyon kanallarında her gün bir Türk dizisinin izlendiği Arjantin ve Şili’de özellikle dizilerde geçen Türkçe replikler oldukça merak ediliyor. Bu nedenle Arjantin Sosyal Çalışmaları Üniversitesi (UMSA) ile Altınbaş Üniversitesi’nin yaptığı iş birliği kapsamında dizi repliklerini de içeren özel bir müfredat oluşturularak Türkçe 101 dersi verilmeye başlandı.

ÖZEL İSTEK ALDILAR

Eğlenceli içeriğiyle olumlu geri bildirimlerin alındığı bu dersin ortaya çıkış hikâyesini Altınbaş Üniversitesi Mezunlar ile İlişkiler ve Uluslararasılaşma Daire Başkanı Nur Eradlı, şöyle anlattı: “Altınbaş Üniversitesi heyeti olarak Arjantin ve Şili’ye üniversiteler arası akademik ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaret esnasında Türk dizi ve film sektörüne ilginin yoğun olduğunu ve neredeyse her gün televizyon kanallarında bir Türk dizisinin izlendiğini tespit ettik. UMSA yetkilileri ile yapılan ikili iş birliği görüşmeleri sırasında öğrenciler ve çalışanlar arasında Türk dizilerini neredeyse herkesin izlediğini ve bizim adını bile duymadığımız tüm dizi ve oyunculardan haberdar olduklarını gördük. Altınbaş Üniversitesi olarak bizden çevrim içi Türkçe dersi verilmesi üzerine bir altyapı oluşturmamız istendi. Proje üzerinde Yabancı Diller Yüksekokulumuz Türk dizi repliklerini içeren özel bir müfredat oluşturdu ve proje ekim ayında hayata geçti.”

ÖĞRENCİLERİN HEPSİ KADIN

Türkçe 101 dersinin programı Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Merve Selçuk ile Kevser Yılmaz, Altan Özcan ve Aslı Çelik tarafından hazırlandı. Programa kaydolanlar arasında 17-18 yaşında gençler de var 75 yaşında yetişkinler de. Öğrencilerin tamamı ise kadın. UMSA Modern Diller Yüksekokulu Dekanı Fabiana Lassalle de dersleri en başından beri takip ediyor.

DİZİ REPLİKLERİNİ SORUYORLAR

Türkçe 101 dersinin içeriğiyle ilgili bilgi veren Merve Selçuk, eğitimlerin 14 hafta boyunca devam edeceğini kaydetti. Yaptıkları anketle öğrencilerin en çok izledikleri dizileri belirlediklerini aktaran Selçuk, bu dizilerin başında Aşk-ı Memnu, Binbir Gece, Vatanım Sensin, Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney ve Mucize Doktor’un geldiğini söyledi.

Öğrencilerin dizilerdeki replikleri merak edip sorduklarını dile getiren Selçuk, repliklerle ilgili şu örnekleri verdi: “Aşk-ı Memnu’dan bazı repliklerin Türkçesini merak edip sordular. Firdevs Hanım’ın ‘Aptallık etme. Sen Bihter Ziyagilsin’ ve Behlül karakterinin ‘Behlül kaçar’ repliği gibi. Buradan hareketle bir sonraki kurda bu repliklerin sayısını artıracağız.”

Derslerde küçük paragraf ve metinler üzerinden daha çok kelime öğretimi, soru-cevap, diyaloglar ile günlük konuşmaya dayalı içeriklerle ilerlediklerini aktaran Selçuk, “Kelime afişleri, dizilerle ilgili kültürel materyalleri çok kullanıyoruz. Bol bol tarihi ve turistik mekânlar üzerinden İstanbul örnekleri de veriyoruz” dedi.

EN ÇOK BUNLARA ŞAŞIRDILAR!

Merve Selçuk’un verdiği bilgilere göre öğrenciler Türkiye’yle ilgili en çok şunlara şaşırıyor:

*Türklerin çoğunlukla Müslüman olduğunu ama kadınların baş örtüsü takmadıklarını dizilerden öğrenmelerine şaşırdılar.

*Türkçe onlar için öğrendikleri birçok dilden çok farklı. Türkçenin Batı dillerine hiç benzemediği, kendi dilleriyle hiç ortak kelimeleri olmadığını söylüyorlar.

*Öğrencilerin İstanbul’daki Marmaray ilgilerini çekti. Denizin altında tüp geçit olmasına çok şaşırdılar ve Marmaray’ın yazın İstanbul’u ziyaret sebeplerinden biri olabileceğini söylediler.

*Türk müziklerini çok seviyorlar.

*Dizilerin yanı sıra Türk kültürünü araştırıyorlar. Osmanlı tarihi, kebap, mantı, lahmacun gibi yemekler, İstanbul Boğazı, Ayasofya Cami hakkında bilgileri var.

‘600 MİLYON DOLARI GEÇECEK’

Türk dizi sektörünün hacmi yıldan yıla büyüyerek milyon dolarlara ulaştı. Son olarak Türk dizileri ve filmleri Fransa’nın Cannes şehrinde MIPCOM Fuarı’na katılan alıcıların beğenisine sunuldu. Fuara çevrimiçi katılan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, 100’e yakın Türk dizisinin, dünyada en az 150 ülkede oynadığını belirterek bu yıl dizi ihracatında 600 milyon doların üzerine çıkılacağını öngördüklerini kaydetti.

ÇAY BARDAĞI İHRAÇ EDİLİYOR

Türk dizilerine en fazla talep artışının yaşandığı bölgelerden birinin Latin Amerika olduğuna dikkat çeken Avdagiç, bazı izleyicilerin “Sizin o küçük bardakta içtiğiniz kırmızı içecek ne?” diye sorduğunu aktararak “Sadece çayın kendisi değil, o bardak konsepti de satılmaya başlandı. Yani burada komple bir sistem satıyoruz” dedi.

‘BÜYÜLEYİCİ BİR DENEYİM’

Derslerde öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de var. Derslerin çok zevkli geçtiğini belirten katılımcıların yorumları ise şöyle:

Fabiana Lassalle (UMSA Modern Diller Yüksekokulu Dekanı): Yıllardır bir kurstan bu kadar zevk almamıştım, bu büyüleyici bir deneyim! Ana dili İspanyolca olan bizler, sondan eklemeli yapıya, ünsüz değişimine, ünlü uyumuna alışkın değiliz. Bu gibi sebeplerle Türkçe öğrenmek görece zor diyebilirim. Belki de Türkçe öğrenmeyi bu kadar güzel bir deneyim haline getiren etkenlerden biri de düşüncelerimizi ifade etme biçimimizi yeniden yapılandırmamızın gerekmesidir.

Valentina Behar: Türkçe 101 kursu, son derece iyi yapılandırılmış, takibi kolay ve merak uyandıran bir program. Hocamız Aslı Çelik’in dersleri gerçekten dinamik. Telaffuz ve doğru kelime kullanımına ilişkin geri bildirimler aldığımız ders içi etkileşimlerimizi faydalı buluyorum.

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23/10/2022 16:17