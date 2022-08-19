Dertten oynuyormuş!

Rast geldiği bir düğünde iki göbek atıp sonra da çöp kamyonunun peşinden koşarak görevine devam ettiği 22 saniyelik videosu ile ‘fenomen’ olan temizlik işçisi Hamit Karakaya’yı hatırlarsınız. Milyonlarca kez tıklananı o videonun ardından, ‘Kimdir bu Hamit? Hiç derdi yok mu bu adamın?’ deyip aramış, eski eşi ile sorunları nedeni ile 2 yıldır çocuğu ile görüşemediğini öğrenmiştim. Meğer dertten, kederden oynuyormuş bizim Hamit Bey! Neyse ki o dert, tasa artık son buldu. Fenomen temizlik işçisi 2 yıldır göremediği oğluna kavuştu. Evlat hasreti sona erdi. İşte tüm detaylar!

HASRETİNDEN DELİRMEMEK İÇİN OYNADIM

İzleyenlerin neşesine hayran kaldığı 33 yaşındaki temizlik işçisi Hamit Karakaya’nın kıvrak figürleri, kaygısız gibi görünen hallerinin ardından Türkiye’nin çok konuştuğu bir dram çıkmıştı. Karakaya, 15 gün önce yaptığımız röportajda, “9 yaşında bir oğlum var. 2 yıl oldu görmeyeli. Hasretinden ya delirecek ya oynayacaktım. Oynadım” demiş, bu kez hüzünlendirmişti. 9 yaşındaki oğlu Yasin’in annesi ile anlaşamadıklarını, 5 yıl önce ayrıldıklarını ve bu süreçte başkası ile evlendiğini söyleyen fenomen temizlik işçisi Karakaya yaşadıklarını şöyle anlattı:

NAFAKA YÜZÜNDEN

“Yasin o dönem çok küçüktü. Yeteri kadar zaman ayıramam, bir de çocuğun psikolojisi bozulmasın diye velayeti anne aldı. İlk yıllar sorun olmadı ama annesi daha sonra çocuğu göstermemeye başladı. 2 yıldır hiç göremedim. Aylık 300 lira nafaka ödüyordum. Ama eski eşim bir anda adresini değiştirip kayboldu. Sanırım, yeniden evlendiğimi duyunca yaptı böyle bir iş. Pes etmedim, çocuğumun peşine düştüm. Muhtarlığa, nüfus müdürlüğüne gittim, eski ev sahiplerine sordum ama ulaşamadım. Madem öyle dedim o günden sonra hiç nafaka ödemedim. 15-16 bin lira nafaka borcum var. Nafaka ödemedim ama parayı da cebe atmadım. Yasin’ime bir inek aldım. İnek onun... Şimdi ben bunları kafaya taksam hasta olurum, elden ayaktan düşerim, işimden olurum. Tüm bunları düşün düşün! Deli olur insan. Açacaksın oyun havanı, süpüreceksin sokağını, unutacaksın dertleri dedik iş buralara geldi.”

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19/08/2022 11:43