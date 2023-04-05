Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis için anma etkinliği düzenleniyor

Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi 11 Nisan 1965'te öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis için anma etkinliği düzenliyor.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik 8 Nisan Cumartesi saat 18.00’de Merkez Lefkoşa’da yer alacak.

Anma etkinliğinde Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı’nın mini dinletisi ve “Ortak Vatan Mücadelesinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konu başlığıyla sunum ile söyleşi yer alacak.

Etkinlik halka açık olacak.

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05/04/2023 12:08