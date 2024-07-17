Derviş Bayraktar Adaylık Başvurusunu Başkan Öncüye Verdi

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17/07/2024

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Derviş Bayraktar Adaylık Başvurusunu Başkan Öncüye Verdi

Ergün Yahat 
UBP'de  21  Eylül 2024 günü  yapılacak olan kurultay,öncesi ilçelerde partinin çeşitli kollarında gerçekleşecek olan seçimlerde , Gazımağusa ilçesi  UBP Gençlik kolları başkanı Derviş Bayraktar adaylık başvurusunu Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncüye verdi.Bayraktar sosyal,medyada yaptığı açıklamada Ulusal Birlik Partili büyüklerim ve kardeşlerim. 3yıldır sürdürdüğüm başkanlık döneminde yönetimimde yer alan arkadaslarım ile birlikte tüm genç kardeşlerimiz ile bir araya gelip birliğimizi daha da güçlendirdik. Sizlerin isteği ve desteği ile bir dönem daha Mağusa ilçesi gençlik kolları başkanlığına aday olduğumu belirtmek isterim. Partim için ayni özveri ile çalışacağımı yürekten söz verip sizleri temin ederim.
Bu gençlik meşalesini bizler büyüklerimizden devraldık büyüttük. Bu meşale bizlerden sonra da daha güçlü ve etkili bir şekilde yanmaya devam edecektir.

17/07/2024 20:31
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