Derviş Eroğlu servise alındı

ads ads ads
05/07/2022

ads
ads
Derviş Eroğlu servise alındı

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu hastanede tedavisine normal serviste devam edecek. Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavisi devam eden Eroğlu’nun durumunun iyiye gitmesi dolayısıyla normal servise çıkarıldığı öğrenildi.

Eroğlu, Haber Kıbrıs aracılığıyla sevenleri de mesaj göndererek “sağlık durumum çok iyi. Normal serviste tedavim devam edecek. Bu süre zarfında mesaj gönderen, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Gerek telefoniyen arayarak gerekse buraya gelerek yanımızda bulunan tüm eş dost ve sevenlerime teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

Eroğlu bilindiği üzere pazar günü Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

05/07/2022 17:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Derviş Eroğlu servise alındı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.