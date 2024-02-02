Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin

KKTC Hentbol Federasyonu’nun sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği Derviş Mişon turnuvası dün akşam oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi.

Kadınlarda UKÜ – Esentepe, erkeklerde ise GG – UKÜ maçlarının oynandığı final akşamında, kadınlarda UKÜ erkeklerde ise GG turnuvayı şampiyonlukla noktaladı. Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar finalinde UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşılaştı.

Maçın ilk deversini rakibi Miracle Esentepe karşısında 15 – 11 önde kapatan UKÜ, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek sahadan 32 – 19 galip ayrılarak şampiyon oldu. Bu maçın ardından başlayan erkekler finalinde ise GG ile UKÜ takımları karşılaştı. Çekişmeli geçen ilk devrede GG soyunma odasına rakibi UKÜ karşısında 14 – 13 önde girereken, ikinci yarıda tempoyu artıran GG sahadan 32 – 26 galip ayrılarak şampiyon oldu. UKÜ – Miracle Esentpe kadınlar finalinde UKÜ takımından Sevilay ve Derya 10’ar golle ön plana çıkan isimler olurken, GG – UKÜ erkekler finalinde ise UKÜ’den Ahmet Şanverdi 7 golle en skorer isim oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV