Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından büyükler kategorisinde geleneksel olarak düzenlenen ve yeni sezon öncesi en ciddi sınav olarak görülen Derviş Mişon Kupası’nda erkekler finalistlerinden sonra kadınlarda da finalistler belli oldu. Dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından UKÜ ve Esentepe Derviş Mişon kupası’nda adını finale yazdırdı. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Şahlan, Esentepe karşılaşmasında Esentepe Şahlan’ı 31-27 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise CIU Aren’da UKÜ ile DİGEM takımları karşılaştı. Rakibi DİGEM’i 34-23 mağlup eden UKÜ adını finale yazdırarak Esentepe’nin rakibi oldu. 3 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Derviş Mişon kupası final maçlarında program şu şekilde;

KADINLAR

UKÜ – ESENTEPE Saat 18:30 Atatürk Spor Salonu

ERKEKLER

UKÜ – GG Saat 20:00 Atatürk Spor Salonu

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV