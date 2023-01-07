Derviş Mişon turnuvası start aldı

Hentbol büyükler ligi Derviş Mişon turnuvası ile start aldı. Erkeklerde MGA – Doğukent, kadınlarda ise Ozanköy – Esentepe maçları ile Derviş Mişon turnuvası start alırken, MGA ve Esentepe takımları geceyi galibiyetle kapattı. UKÜ Arena’da oynanan erkekler karşılaşmasında MGA ile Doğukent takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Doğukent karşısında 12-11 önde kapatan MGA ikinci yarıda etkili oyunu ile sahadan 27-22 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı. MGA’da Özgün, Doğukent takımında ise Atila maçı 10 golle tamamlayan oyuncular oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise kadınlar mücadelesinde Ozanköy ile Esentepe takımları karşılaştı. İlk devreyi rakibi Ozanköy karşısında 25-11 önde kapatan Esentepe sahadan 58-21 galip ayrılarak turnuvaya ve sezona farklı bir başlangıç yaptı. Esentepe takımında Aysu kaydettiği 21 golle maça damga vuran isim oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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07/01/2023 20:19