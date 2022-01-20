Derviş Mişon Turnuvasında finalin adı UKÜ-GG

Dün akşam kadınlarda belirlenen finalistlerin ardından erkekler yarı final maçları sonunda finalistler belli oldu.

Gençlik Gücü, Alayköy’ü, UKÜ ise rakibi Levent’i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gecenin ilk karşılaşmasında Gençlik Gücü ile Alayköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Gençlik Gücü sahadan 34-8 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Levent karşısında 13-8 önde kapatan UKÜ sahadan da 25-24 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Bu sonuçlarla birlikte gözler yarın akşam oynanacak olan final maçlarına çevrildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan final maçlarında program şu şekilde;

Saat: 18:00 UKÜ - DAÜ(Kadınlar)

Saat: 19:45 GG - UKÜ(Erkekler)

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20/01/2022 22:05