Derviş Mişon’da finalistler belirlendi

Hentbol büyükler ligi Derviş Mişon kupası’nda erkekler finalistlerinden sonra dün akşam kadınlarda da finalistler belirlendi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaların ardından Miracle Esentepe ve UKÜ takımları adını finale yazdırdı.

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29/01/2025

Derviş Mişon’da finalistler belirlendi

Hentbol büyükler ligi Derviş Mişon kupası’nda erkekler finalistlerinden sonra dün akşam kadınlarda da finalistler belirlendi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaların ardından Miracle Esentepe ve UKÜ takımları adını finale yazdırdı.


Esentepe – UKÜ finali


Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi DİGEM karşısında 15-9 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 36-16 galip kapatarak adını finale yazdırdı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Miracle Esentepe ile Şahlan takımları karşılaştı. İlk devreyi 19-8 önde kapatan Miracle Esentepe mücadeleden den 33-26 galip ayrılarak finalde UKÜ’nün rakibi oldu. Bu maçlarla birlikte Cuma akşamı erkeklerde UKÜ – GG, kadınlarda ise Miracle Esentepe – UKÜ finali oynanacak. 
 

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TAGS: Derviş Mişon’da finalistler belirlendi
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