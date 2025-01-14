Derya: 61 kız ve 7 erkek çocuk ebeveyn oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Hak Politikaları, Kültür ve Medeniyet” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Çocuk yaşta ebeveyn olan çocukları gündeme getiren Derya, 61 kız ve 7 erkek çocuğun ebeveyn olduğu bilgisini anımsattı.

Çocukların yaş, eğitim, aileleri gibi detaylarla ilgili sorularını Tabipler Birliğine ilettiğini aktaran Derya, polisin, Sağlık Bakanlığı’nın ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ne yaptığını da sordu. Her geçen gün çığ gibi büyüyen sorunlar olduğunu belirten Derya, yürütmeyi “kılını kıpırdatmamakla” suçladı. “Ülkede son bir yıldır olan manşetler başka bir ülkenin manşetleri olsaydı, o ülkeyle ilgili ne düşünürdünüz?” diye soran Derya, manşete çekilen haberlere bakıldığında ülkede medeniyet kaybı yaşandığının görüldüğünü ifade etti.

Çocukların ebeveyn olmasına “kırmızı alarm” diyen Derya, “Ya medeniyeti seçeceksiniz, ya karanlığı.” ifadelerini kullandı.