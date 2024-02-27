Derya: Bu hükümet siyasi bir müsilaj

Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “siyasi müsilaj ve hükümet ” konusunda güncel konuşma yaptı.

Asayiş problemlerine değinen Derya, hükümetin tedbir almadığını söyleyerek, ülkede aylardır yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik gibi konuların konuşulduğunu belirtti.

Derya, dünyanın gündeminin ise farklı olduğunu, Avrupa Merkez Bankasının enflasyonun düşmeye başlaması konusunda açıklamaları bulunduğunu söyleyerek, enflasyonun nedenlerine ilişkin çözüm çağrısı yapıldığını ifade etti.

Enflasyonun doğru rakamlarla ücretlere yansıtılması üzerine çalışma yapılması gerektiğini, bilimsel bilgilerin saklandığını iddia eden Derya, G 20 zirvesine değindi.

Derya, dünyanın yapay zeka potansiyeli, iklim değişikliği gibi konuları konuştuğunu KKTC’de ise sahte diploma, liyakatsiz atama, siyasi müdahale gibi konuların konuşulduğunu söyledi.

Hızlı ve izinsiz şekilde üniversitelerin açıldığını ileri süren Derya, “Üniversite alanı birilerinin kara para akladığı bir yere mi dönüşüyor” diye sordu.

Derya, üniversitelerin hangi yıl açıldığı, sahipleri, mütevelli heyetleri, kampus adresleri gibi sorularla ilgili Meclis bilgisine getirilmek üzere rapor hazırlanması gerektiğini söyleyerek, Kur'an kurslarına ilişkin denetim konusunda neler yapıldığını sordu.

Sahte diploma, zeytinyağı gibi olayların denetimsizlik nedeniyle ortaya çıktığını söyleyen Derya, Yeşil Hat Tüzüğü’nün de “milliyetçilik nedeniyle kullanılmadığını” iddia etti.

Türkiye’nin F-16 konusunda uzlaşılar yaptığını, Mısır ve Yunanistan ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Derya, Hristodulidis’in Kıbrıslı Türkleri muhatap almadığını Türkiye ile konuştuğunu ileri sürdü.

Siyasi müsilajın deniz salyası anlamına geldiğini söyleyen Derya, “Bu hükümetin siyasi bir müsilaj olduğunu düşünüyorum” dedi.