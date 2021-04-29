Derya: Bu ülkenin sahibi biziz

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Bardak Daha Ne Kadar Taşacak” konusunda konuşma yaptı.

Derya, Cenevre’de bugün müzakere sürecinin başlayıp başlayamayacağına yönelik çalışma yapıldığını söyleyerek, “İlk defa Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını, iradesinin temsil eden bir makam yok. Kıbrıslı Türklerin iradesini TC Dışişlerine teslim etmiş bir makam var” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre öncesi Meclis’i bilgilendirmediğini savunan Derya, Kıbrıs sorununa taraf olan Türkiye hariç AB, BM, Rusya, İngiltere, Yunanistan gibi birçok ülkenin federal çözümü savunduğunu söyledi.

“CUMHURBAŞKANI, KIBRISLI TÜRKLERİN TÜM KAZANIMLARINI ÇÖPE ATIYOR”

Derya, “Cumhurbaşkanı Tatar, şimdi Anastasiadis’e can simidi atıyor, atmakla kalmıyor Kıbrıslı Türklerin tüm kazanımlarını çöpe atıyor” dedi.

Ülkenin karanlığa sürüklendiğini iddia eden Derya, halkın, Tatar’ın görüşlerinin arkasında olmadığını savundu.

Derya, “Ülkemizin bağımsız kurumlarına parmak sallayanlar, bugün Kıbrıslı Rumlara karşı Kıbrıslı Türklerin eşit egemenliğini nasıl savunacaklar” dedi.

Derya, “Bugün müzakerelerle ilgili devam sürecine gidilmez ve Kıbrıslı Türkler kördüğüme sürüklenmeye çalışılırsa, biz direnmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin sahibi biziz” dedi.

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29/04/2021 14:42