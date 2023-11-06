Derya: Devlet 12 yıldır kendi malı olan bir bina için özel bir şahsa ödeme yapıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan dezavantajlı grupların sorunlarını incelemek üzere başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Lapta Huzurevi'ni ziyaret eden CTP Kadın Örgütü heyeti, Huzurevi yetkilileriyle görüşerek sahada yaşanan sorunları ve zorlukları ele aldı.

Ziyarette CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu İlçe Sekreteri Bengül Envergil, Kadın Örgütü üyeleri Ayşe Tuğ Kaya ve Deniz Kim hazır bulundu.

Halen 3'ü engelli toplam 32 kişinin yaşamını sürdürdüğü, Lapta Huzurevi ile ilgili incelemede bulunan heyet, yaşanan ilaç sıkıntısı ile ilgili bilgi aldı. Devletin ilaç temin etmek zorunda olduğu ancak ülkedeki ilaç sıkıntısının huzurevinde de hissedildiğinin ifade edildiği ziyarette ilaç sıkıntısının aşılması için dışardan ilaç alındığını belirten yetkililer, bağışların önemli bir açığı kapattığı vurguladı.

Ayrıca, huzurevine haftanın iki günü fizyoterapist gelmesine rağmen pandemiden beri doktor ziyaretlerinin ciddi aksamalar gösterdiği ve Lapta Sağlık Ocağı'ndan destek alındığı belirtildi. Özel bakımevlerine devlet teşvik vermediği için özel bakımevlerinin açılamadığı, ayda 6-7 kişi başvuruda bulunsa da Lapta Huzurevi'nde yer olmadığı için ret cevabı aldıkları ifade edildi.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya, Lapta Huzurevi olarak kullanılan binanın Vakıf malı olduğunu, bu binanın özel bir şahsa kiralandığını ve 2011 yılından beridir devletin kendi malı için özel şahsa ayda 5800 İngiliz sterlini para ödediğini belirtti. "12 yıldır devlet kendi malı için ayda 5800 pound ödüyor" diyen Derya, "şimdiye dek 800 bin pound yani bugünkü kurdan hesaplanırsa 28 milyon TL özel bir şahsa ödenen bu parayla tam teşekkülü bir Huzurevi yapılabilirdi" dedi. "Bu özel şahıs ile yapılan sözleşme neden sır gibi saklanıyor?" diye soran Derya, "bu şekilde heba edilen devletin kaynakları aslında halktan çalınan hizmetler ve finansman anlamına geliyor" dedi. Yaşlı bakım evleri ve huzurevleri arasındaki farkı da vurgulayan Derya, mevzuat eksiklikleri ile ilgili yapılan çalışmalar yanında, maddi kayıpların önlenmesi için de bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

CTP Kadın Örgütü, bu ziyaretlerin yanı sıra SOS Çocuk köyü, ÖZEV, yaşlı bakım evleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve kreşler gibi farklı sosyal hizmet birimlerini de inceleyerek hazırladığı "Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümleri Raporu"nu tamamladığında basın ve kamuoyuyla paylaşacak.