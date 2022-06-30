Derya: Ekolojik politikalarda daha aktif olacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, yanan bölgelerdeki ekosistemin tamiri için eylem planı oluşturmak amacıyla dün akşam CTP Kadın ve Gençlik Lokali’nde bir panel gerçekleştirdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptığı konuşmada, Kadın Örgütü’nün ekoloji politikaları geliştirilmesinde daha aktif olacağını söyledi.

Derya, “Yanan bölgelerin rehabilitasyonu yanında, bundan sonra benzer yangınların ortaya çıkmaması için bilimsel bilgiler ışığında yol haritamızı çizmek istedik” dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarının nasıl yapılacağı, faunanın yeniden nasıl oluşturulacağı, tahrip olan bölgelerde hayatta kalan hayvanlar için alınması gereken tedbirler ve yangına karşı alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu panelle ilgili sonuç bildirgesi hazırlanacak.

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30/06/2022 13:52