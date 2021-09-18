Derya: Erhan Arıklı, istifa etmelidir

CTP Milletvekili Doğuş Derya, içinde atık yağ ve su olan bir yakıt getirtilerek, makinelere 450 bin Euro zarar verildiğini, şubattan beridir ihalesiz alım yapıldığını belirterek, Teknecik Elektrik Santrali’nin fonksiyonsuz kalması için uğraşıldığını, AKSA’nın bitmek üzere olan sözleşmesini uzatabilecek adımlar atıldığını kaydetti.

Kirli yakıtın ihalesiz ve numunesiz getirilmek istendiğini, yaşananların tesadüf olmadığını, belli çevrelerin ve elektrik lobisinin uzun süredir uğraştığını ifade eden Derya, “Erhan Arıklı, alnı açıksa istifa etmeli. Kendisini yargıya havale etmeli. Bu sadece Arıklı’nın değil aynı zamanda Başbakan Ersan Saner’in de sorumluluğudur” dedi.

Doğuş Derya Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Elektrik lobisi yine devrede”

KIB-TEK’e doğrudan akaryakıt ve kirli akaryakıt alımıyla ilgili konuşan Doğuş Derya, “Yaşananlar tesadüf değil. Belli çevreler ve elektrik lobisi uzun süredir uğraşıyor. Elektriğin ucuzlatılması iddiasıyla kabloyla elektrik getirmek isteyen bir lobi vardı. Fizibilite çalışmalarını göstermiyorlardı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile fizibıl olmadığını açıklamıştı. Ayrıca ‘Avrupa İletim Sistemi Operatörleri Ağı’ (ENTSO-E) anlaşmadan dolayı da kabloyla elektrik getirilmesi mümkün değil” dedi.

“Teknecik’in fonksiyonsuz kalması için uğraşıyorlar”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın elektrik lobisinin içinde olduğunu iddia eden Doğuş Derya, Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine geldikten sonra Merkezi İhale Komisyonu’nu by pass ettiğini söyledi.

Derya, “İçinde atık yağ ve su olan bir yakıt getirtilerek, makinelere 450 bin Euro zarar verildi. Şubattan beridir ihalesiz alım yapılıyor. Teknecik’in fonksiyonsuz kalması için uğraşıyorlar. AKSA ile sözleşme bitiyor bu nedenle, bu anlaşmayı uzatabilecek bu adımlar atılıyor” dedi.

“Arıklı alnı açıksa istifa etmeli”

Lübnan’da santrali patlatan yakıtın ihalesiz ve numunesiz getirilmek istendiğine dikkat çeken Derya, “Arıklı alnı açıksa istifa etmeli. Kendisini yargıya havale etmeli. Bu sadece Arıklı’nın değil aynı zamanda Başbakan Ersan Saner’in de sorumluluğudur. Kirli akaryakıttan dolayı makineler hasar gördü ve kurum zarar ettirildi. Makinelerde 450 bin Euro zarar ortaya çıkınca Saner araştırma yapılması için adım attı” ifadelerini kullandı.

“Büyük milliyetçiler, bizi Rum’a mahkum ettiler”

Makinelerin zarar görmesinden dolayı elektriğin yüzde 50’sinin Rumlardan alındığına vurgu yapan Derya , “Rumlara çatan büyük milliyetçiler, bizi Rum’a mahkum etti. Bunlara hükümet ve bakanlar diyemiyorum bunlar acenta hükümetidir. Mesele, Arıklı’nın acemiliği değildir, yakıtın kirli olduğunu bildikleri için numune alınmasına izin verilmedi” şeklinde konuştu.

“Kirli yakıtı kullanıp KIB-TEK’i işlevsiz hale getirmek istediler”

Şubat ayında akaryakıtla ilgili teknik şartnamede değişiklik yapıldığını belirten Derya, “Kirli yakıtın imha edilmesi onlar için israftır, maliyetlidir, bu nedenle KKTC tanınmıyor diye yakıtı burada kullanmak istediler. Bir taşta iki kuş vurmak istediler. Hem ellerindeki yakıtı çıkaracaklar, hem de KIB-TEK’i işlevsiz hale getirip başka şirketlerin önünü açacaklar. Anaçları bu… AKSA’ya ödenen paralarla KIB-TEK daha iyi bir noktaya gelebilirdi. KIB-TEK’e yatırım yaptırılmadı” dedi.

“Fosil yakıtlar geri kalmış ülkelere getirilmek isteniyor”

Avrupa Birliği’nin karbon emisyonunu azaltmak istediğini bu nedenle adımlar atıldığını aktaran Derya, “Fosil yakıt üreten ülkeler, bu yakıtları denetimin yapılmadığı ve geri kalmış ülkelere götürmek istiyor. Çalışanların ve bölge halkının sağlığı tehlikeye atılıyor. Savcılık harekete geçmeli. Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun araştırması ne kadar sağlık olacak?” diye konuştu.

“Bu işler sosyal medya kahramanlığı ile olmaz”

Arıklı’nın KIB-TEK’te yolsuzluklar olduğu ile ilgili açıklamalar yaptığından bahseden Derya, “KIB-TEK’te yanlış uygulamalar oluyor ancak Arıklı tüm kurumu töhmet altında bırakarak aslında mafyanın kendisi olduğunu gösteriyor. Bu işler sosyal medya kahramanlığı ile olmaz. Kendi seçmeni için bir imaj çizmek istiyor ancak gerçekler ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Siyasi olarak borçlu olunan kişiler mi var?”

Saner hükümetinin basiretsizliğinden dolayı 9 kez akaryakıt ihalelerinin iptal olduğuna değinen Derya, “Yakıt kalmadı denilerek ihalesiz alım yapıldı. Bakanlar kurulu neden sorgulamadı ve araştırma yapılmadı? Siyasi olarak borçlu olunan kişiler mi var? Bu nedenle mi görmezden gelindi?” diye sordu.

“KIB-TEK’te oluşan zarar halka yansıyacak”

Ekonomi dibe vurmuşken KIB-TEK’te oluşan zararın halka yansıyacağına işaret eden Derya, “Bu zararı yaratanlar görevlerinden gitsin ve zararı ödesin. Halk Arıklı’yı başbakan yardımcısı olarak görmek isteseydi o oranda oy verirdi ancak entrikalarla hükümete gelindi. Çevre ile ilgili felaket yaşanıyor çevre bakanı sessizliğini koruyor” dedi.

“Güneş enerjisi kurulumu evlerden alındı otellere verildi”

4’lü hükümet döneminde yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması için adım atıldığını anlatan Derya, “4’lü hükümet, güneş enerjisinin evlere kurulmasının önünü açarken, Arıklı iptal ettirdi ve büyük otellere orman arazilerinin için büyük kapasitelerle izin verildi. Başbakan bunları görmüyorsa demek ki onun da parmağı var” diye konuştu.

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18/09/2021 17:47