Derya: Gece kulüpleri artık kapatılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşmada, Alayköy’de dün gece yarısı bir gece kulübünde ölü olarak bulunan kadınla ilgili sert tepki göstererek, “Bir seks kölesi kadın ölü bulundu, gece kulüpleri artık kapatılmalı” dedi.

KKTC’de çeyrek asırdır seks köleliği yapıldığına dikkat çeken Derya, “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası sayesinde güya denetim yapılıyor ama aslında o iş böyle değil” ifadelerine yer verdi.

Bu konuyu daha önce çok fazla gündeme getirdiği için gece kulübü işletmecilerinin kendisine sert tepki gösterdiğine değinen Derya, 18 yaşından küçük kadınların da ülkeye getirilip gece kulübünde çalıştırıldığını iddia etti.

Derya, çoğu genç kızın adaya getirildiğinde öğrenci olarak kaydedildiğini fakat aslen fuhuş için adaya getirildiğini vurguladı.

Derya, Teberrüken Uluçay’ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde ülkeye girişlerde “Fuhuş” konusunda uyarı veren afişler asıldığını fakat Ulusal Birlik Partisi (UBP) döneminde bunların da kaldırıldığını ifade etti.

İnternet üzerinde Kıbrıs gece kulübü kataloglarının bulunduğu siteler olduğuna dikkat çeken Derya, “Kadınlar bir hayvan veya bir mal gibi pazarlanıyor, ülkede resmen seks turizmi yapılıyor” şeklinde konuştu.

Bu konuda insan haklarının çiğnendiğini belirten Doğuş Derya, ülke okullarında cinsel istismar olaylarında artış olduğuna da değindi.