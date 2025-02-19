Derya, İzmir’de düzenlenen panelde konuştu…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği'nin birlikte organize ettiği “Medeni Kanun’un Türk Kadınının Statüsüne Katkısı ve Kadın Örgütlenmesinin Önemi” başlıklı panelde konuşma yaptı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, İzmir Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen panelde, Prof. Dr. Eser Köker ve Avukat Hülya Gülbahar ile birlikte konuşma yapan Derya, “sağ popülist iktidarların eşitlik karşıtı politikalarının ekonomik kökenlerine” değindi.

“2000'li yılların başında başlayan ve son yıllarda ivme kazanan göçmen karşıtı, kadın düşmanı ve doğa talanı üzerine kurulu sağ popülizmin küresel kapitalizmin deri değiştirmesi ile ilişkili olduğunu” söyleyen Derya, AB ve Ortadoğu ülkeleri yanında ABD ve Rusya'dan örnekler verdi.

Derya ayrıca, dünyada “faşizan dalganın” yükseldiğini belirterek, bunun sosyolojik ve ekonomik boyutlarını anlattı. Liberal demokrasilerin yerini otokratik düzenlere bıraktığı yönünde görüş belirten ve bu dönemde temel insan haklarında yaşanan erozyonla nasıl mücadele edilebileceğine dair çeşitli öneriler ortaya koyan Derya, tehdit altında olan medeni hakların korunması için yerel ve küresel düzeyde kurulan feminist iş birliği modellerinden bahsetti.