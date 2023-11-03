Derya Karslı son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmenlerinden Derya Karslı için tören düzenlendi.

Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde bugün yapılan törende Karslı anısına konuşmalar yapıldı. Törene Karslı’nın aile yakınları, okul öğretmenleri ve öğrencilerin yanı sıra sevenleri de katıldı.

Karslı, okuldaki törenin ardından Güzelyurt Fatih Camii’ne kılınan cenaze namazının arından defnedildi.